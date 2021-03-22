HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale'de deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! Tüm seferler iptal edildi

Çanakkale'de deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! Tüm seferler iptal edildi

22.03.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! Tüm seferler iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 07.00-13.00 ve 17.00 seferleri ile Kapatepe'den 09.00-15.00 ve 19.00 seferleri, Bozcaada-Geyikli hattında ise, Bozcaada'dan 07.15-10.00-14.00 ve 18.00 seferleri ile Geyikli'den, 08.00-11.00-15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Ankara'da sürpriz görüntü! Bir anda beyaza büründüAnkara'da sürpriz görüntü! Bir anda beyaza büründü
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Bozcaada

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

İklim uzmanından kuraklık ve çölleşme uyarısı: Doğal afetlerden farkı yok

Korkutan açıklama! 'Doğal afetlerden farkı yok' dedi ve uyardı

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD Büyükelçisi'ni kabul etti

ABD Büyükelçisi ile kritik görüşme!

CHP’li belediyeler suyun doğru kullanımı hakkında manifesto imzaladı

CHP’li belediyeler manifesto imzaladı

Çorum’da belediye başkanı ve 3 yardımcısının testi pozitif çıktı

Çorum’da belediye başkanı ve 3 yardımcısının testi pozitif çıktı

Siirt'te aşiret liderleri bir araya geldi! Başlık parası kaldırıldı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Murat Sabuncu kimdir? Murat Sabuncu nereli? Murat Sabuncu’nun mesleği ne?

Murat Sabuncu kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.