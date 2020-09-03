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Çanakkale’de dolunay güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 00:17 | Son Güncelleme

Çanakkale’de bu akşam dolunayın güzelliği fotoğraf sanatçılarının karelerine farklı açılarla yansıdı. Fotoğraf sanatçısı Metin Demir dolunayı, yeni yapılan Karasal Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi ile aynı karede birleştirerek, bu güzel manzarayı ölümsüzleştirdi.

Çanakkale’de dolunay güzelliği

Dolunay, Eylül’ü karşılarken, ortaya güzel görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Çanakkale’de saat 20.17’de doğan dolunay, şehrin üstünden yavaş yavaş yükseldi. Sarı rengi ve büyüklüğüyle dikkat çeken dolunay, farklı bir fon oluşturup, Çanakkale’ye ayrı bir güzellik kattı. Ortaya çıkan büyüleyici manzarayı birçok kişi fotoğrafladı. Çanakkale’de yaşayanlar, Sonbahar mevsiminin ilk dolunayını büyük bir keyifle izledi.

Fotoğraf sanatçısı Metin Demir ise, dolunayı farklı bir açıdan görüntüleyip, ortaya çıkan güzelliği de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Çanakkale’de Radar Tepesi olarak bilinen bölgeye yeni yapılan Karasal Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi ile dolunayı aynı kareye sığdıran Metin Demir’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımı, takipçileri tarafından çok sayıda beğeni aldı. (DHA)

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