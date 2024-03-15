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  4. Çanakkale'de düzensiz göçmen botu battı: Arama faaliyetleri devam ediyor

Çanakkale'de düzensiz göçmen botu battı: Arama faaliyetleri devam ediyor

15.03.2024 11:36
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Çanakkale'de Eceabat açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot battı. Olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 4 kişinin kurtarıldığını belirterek, "Tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de düzensiz göçmen botu battı: Arama faaliyetleri devam ediyor

Aktaş ayrıca botun Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

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"MAALESEF 2 BEBEK DE VAR"

Bazı göçmenlerin kurtarıldığını sahile çıkarılmaya çalışıldığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Sayıyı tam netleştiremedik. Şu an sağ kurtarılanlar ve cesetler var. Lastik bot olduğunu değerlendiriyoruz. Düzensiz göçmenleri taşıyordu. Burası kullanılan bir güzergah değil. 4 kişi sağ kurtarıldı, tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor."

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Eceabat göçmen
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