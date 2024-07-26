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  4. Çanakkale'de eşini katletmişti! Kan donduran ifadeler: 'Balya ipini eşimin boğazına doladım', 'Çukura attık ve molozlarla kapattık'

Çanakkale'de eşini katletmişti! Kan donduran ifadeler: 'Balya ipini eşimin boğazına doladım', 'Çukura attık ve molozlarla kapattık'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
26.07.2024 16:32
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Çanakkale'de Saliha Gizem Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilmişti. Fırat Yıldızhan ile cesedi gömmesine yardımcı olan kardeşi hakkında istenen cezalar belli oldu. Mahkemede katil Yıldızhan "Bir anlık öfke ile yanında bulunan balya ipini eşimin boğazına doladım ve sıkmaya başladım" dedi. Kardeşi ise "Ağabeyim Fırat ile birlikte cesedi Çavuşköy yakınlarında su kanalı için açılmış çukura attık ve üzerini toprak, molozlarla kapattık" dedi.

Çanakkale'de eşini katletmişti! Kan donduran ifadeler: 'Balya ipini eşimin boğazına doladım', 'Çukura attık ve molozlarla kapattık'

Çanakkale'de meydana gelen cinayette, 16 Şubat'ta, Biga ilçesinde meydana geldi. Fırat Yıldızhan (32) bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın (30) Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi.

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HAFRİYAT ALANINA GÖMDÜ

Konuşmak istediğini söyleyen Yıldızhan, Gizem'i otomobille alıp, Biga istikametine doğru yola çıktı. İkili arasında otomobilde tartışma çıktı. Kırat Yıldızhan, ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem'i iple boğdu. Yıldızhan, daha sonra cesedi Biga'da Çavuşköy mevkisinde, hafriyat alanına gömdü.

Saliha Gizem'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki'de otomobile binip, Fırat Yıldızhan ile ilçeden ayrıldığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Yıldızhan, ifadesinde cinayeti itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede inceleme yapan ve 18 Şubat'ta Saliha Gizem'in cansız bedenine ulaşan polis, Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da gözaltına aldı. Yıldızhan’ın cenazesi, otopsi için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, tutuklandı.

"EŞİMİN BOĞAZINA DOLADIM VE SIKMAYA BAŞLADIM"

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı. İddianamede, sanıklar Fırat Yıldızhan ve Yağız Yıldızhan'ın ifadelerine yer verildi. Fırat Yıldızhan, ifadesinde, "Olay günü Saliha'yı evliliğimizle ilgili görüşmek ve kimliğini vermek için aradım. Arkadaşıma ait araçla kardeşim Yağız ile birlikte Lapseki ilçesine geldik. Araç içerisinde eşimle tartışmaya başladık. Bir anlık öfke ile yanında bulunan balya ipini eşimin boğazına doladım ve sıkmaya başladım. Eşim bir süre sonra hareketsiz kaldı. Araba ile Lapseki'de biraz gezdikten sonra Biga ilçesine geldik. Kardeşim Yağız ile birlikte eşimi Çavuşköy yakınlarında su kanalına koyduk ve üzerini toprak, molozlarla kapattı" dedi.

"ÇUKURA ATTIK VE MOLOZLA KAPATTIK"

Ekol TV'nin haberine göre Yağız Yıldızhan'ın ifadesi ise iddianamede, "Ağabeyim Fırat ile eşi araç içerisinde konuştukları esnada tartışmaya başladı. Ağabeyim Fırat cebinden çıkardığı balya ipini eşinin boğazına doladı ve sıkmaya başladı. Bir süre sonra ağabeyimin eşi hareketsiz kaldı. Araba ile Lapseki'de biraz gezdikten sonra Biga ilçesine geldik. Ağabeyim Fırat ile birlikte cesedi Çavuşköy yakınlarında su kanalı için açılmış çukura attık ve üzerini toprak, molozlarla kapattık" diye yer aldı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, sanıklar Fırat Yıldızhan'ın 'Tasarlayarak eşe karşı öldürme', Yağız Yıldızhan'ın ise 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çanakkale
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