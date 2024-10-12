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Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış sele döndü

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
12.10.2024 17:29
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele döndü. Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su ile doldu.

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış sele döndü

Gelibolu ilçesinde saat 16.00 sırlarında sağanak yağış, dolu ve fırtına etkili oldu. aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir restoranın kafeteryasına ait tente yıkıldı.

VATANDAŞLARA UYARIDA BULUNULDU

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Meteoroloji radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta, Lapseki ve Biga çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

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Çanakkale meteoroloj sağanak yağış
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