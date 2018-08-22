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Çanakkale'de ev yangını! 5 yaşındaki küçük Tuğba kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 05:01 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangında Ali Yumlu ve Sümeyye Yumlu çifti ile çocukları Tuğba Melek Yumlu alevlerin arasından zorlukla kurtuldu. Çiftin durumu ağır olan 5 yaşındaki küçük kızı Tuğba Melek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çanakkale'de ev yangını! 5 yaşındaki küçük Tuğba kurtarılamadı

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Gölcük Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin alt katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar evden çıkan dumanları fark edince durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKTILAR

Olay yerine gelen ekipler, Ali Yumlu (28) ve Sümeyye Yumlu (26) çifti ile çocuğu Tuğba Melek Yumlu'yu (5) alevlerin arasından çıkararak yangına müdahale etti.

Yumlu çifti ve çocuğu, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

5 YAŞINDAKİ TUĞBA MELEK KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Tuğba Melek Yumlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftin hastanedeki tedavileri sürüyor. (AA)

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Çanakkale Gelibolu yangın Ali Yumlu Sümeyye Yumlu

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