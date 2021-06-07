Çanakkale'de feci kaza! Polis memuru şehit oldu, astsubay hayatını kaybetti

Olay dün akşam saat 23.45 sıralarında Çanakkale- İzmir karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Çanakkale’nin Kepez Beldesi’nde, polis arkadaşını eve bıraktıktan sonra İzmir istikametine doğru sivil polis aracı ile karayoluna çıkan Cihan Türkmenoğlu (47), ters istikametten gelen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43) idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Olay anını gören benzin istasyonundaki çalışanlar ve bekçiler, otomobil içerisinde sıkışanlara ilk müdahaleyi yaptı. Kaza sonrası alev alan otomobili akaryakıt istasyonundaki çalışan ve bekçiler söndürdü.

POLİS ŞEHİT OLDU

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobil içerisinde sıkışan Türkmenoğlu ile Işık Çanakkale Belediyesi İtfaiye Amirliği Kaza Kırım ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Polis memuru Cihan Türkmenoğlu, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Türkmenoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ASTSUBAY KURTARILAMADI

Diğer otomobil sürücüsü Astsubay Işık olay yerindeki ambulansa alındı ve uzun süre ambulans içerisinde kalp masajı yapıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Işık, burada süren kalp masajına rağmen kurtarılamadı.