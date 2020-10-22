Çanakkale'de feci kaza! TIR’ın çarptığı yaya öldü, gözlüğü ve ayakkabısı yola savruldu

Kaza, saat 13.30 sıralarında Çanakkale-Bursa kara yolunda, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı önünde meydana geldi. Otogar yönünde yolun karşısına geçmek isteyen Osman Kılıçer'e, Bursa'dan Çanakkale yönüne seyir halindeki Bulgaristan vatandaşı Yaromir Mihavlov'un (55) kullandığı TIR çarptı. TIR'ın altında yaklaşık 60 metre sürüklenen Kılıçer olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası Kılıçer'in kırılan gözlüğü ve ayağından çıkan ayakkabısı da yola savruldu. Olay yerindeki incelemenin ardından Kılıçer'in cansız bedeni, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bulgar sürücü Yaromir Mihavlov gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

