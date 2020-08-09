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  4. Çanakkale'de feci olay! Fotoğraf çekilmek isterken akıntıya kapıldılar

Çanakkale'de feci olay! Fotoğraf çekilmek isterken akıntıya kapıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 19:54 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde deniz kenarında fotoğraf çektirmek isterken akıntıya kapılan bir kişi boğuldu.

Çanakkale'de feci olay! Fotoğraf çekilmek isterken akıntıya kapıldılar

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kumburun köyü sahilinden denizde bir kişi fotoğraf çektirmek isterken dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldı.

Akıntıya kapılan kişi kurtarmak isteyen bir kişide denize atladı. İki kişi akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Suda kaybolanların yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

AKINTIYA KAPILANLARDAN BİRİNİN CESEDİ BULUNDU

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce araştırma başlatıldı. Ekipler, denizde kaybolan kişilerden Aras Kadıoğlu’nun cesedine ulaştı.

Kadıoğlu’nun cenazesi Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayıp olan Kaan Kemal Kaya’yı ise denizde arama çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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