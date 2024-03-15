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  4. Çanakkale’de göçmenleri taşıyan bot battı: 2’si bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale’de göçmenleri taşıyan bot battı: 2’si bebek 8 kişi hayatını kaybetti

15.03.2024 11:36
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Çanakkale'de Eceabat açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot battı. Olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2'si bebek 8 kişinin cenazesine ulaşıldığı ifade edildi. Arama tarama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale’de göçmenleri taşıyan bot battı: 2’si bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 8 mil açığında alabora olup batan bottaki 2'si bebek 8 kaçak göçmenin cenazesine ulaşıldı. Kaçak göçmenlerden 2'si kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2'si de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada,

"Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. Başta Sahil Güvenlik Komutanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımız tarafından arama ve kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanları kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 8 kişinin de cenazesine ulaşılmıştır" denildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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(İHA-DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Eceabat göçmen
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