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Çanakkale'de herkes kayıp çocukları arıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 17:51 | Son Güncelleme

Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, dün gece Ezine ilçesinde, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin dereye uçarak, suda kaybolduğu iddiasıyla ilgili "Ezine ilçemizde meydana gelen bu olayda 2 delikanlıdan bahsediliyor. 2003 doğumlu; ama 2 aile daha çıktı. 4 çocuğumuzdan bahsediliyor" dedi.

Çanakkale'de herkes kayıp çocukları arıyor!

Edinilen bilgiye göre, Ezine ilçesi Akköy köyünün içinden geçen ve Akköy Geçidi olarak bilinen bölgede saat 21.30 sıralarında bir otomobil dereye uçtu. İddiaya göre aracın içinde bulunan iki gencin yükselen suyun içinde kaybolduğunun bildirilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede drone ile çalışma yaparken, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı dalgıçlar da sualtında arama çalışması başlattı. Gece geç saatlere kadar süren arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Ekipler bölgede drone ile çalışma yaptı. Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ait zodyak botuyla ve deniz polisine ait botla arama çalışmaları yapıldı. DSİ’nin kanal temizleme vinçlerinin yardımıyla dalgıçlar dere dibine inerek, tarama faaliyetlerini yürütüyor.

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Bölgede yapılan arama çalışmalarını yerinde inceleyen Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ezine ilçemizdeki iki delikanlıdan bahsediliyor. 2003 doğumlu. Ama iki aile daha çıktı, 4 çocuğumuzdan bahsediliyor. Dün saat 22.00 civarında buraya gelmişler araçlarıyla. Buradan geçmeye kalkmışlar ve alınan son duyumda yakınlarıyla birlikte telefonla irtibata geçmişler. Daha sonra su alıyor araç, 'Motorla gelip bizi kurtarın', en son alınan ifade o. Söylenen bu. Anında buraya AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik dalgıçlarımız, timlerimiz, DSİ’nin ilgili ekipmanları, elemanları hepimiz buradaydık. Sabah 6 buçuğa kadar burada bir çalışma yaptık. Daha sonra DSİ’nin kanal temizleme vinçleri burada. Çalışmalarımız devam ediyor. Emniyetimizin dalgıçları da yine buraya geldi. İlk etapta iki düşünüyorduk ama iki aile daha çocuklarının kaybolduğunu söylüyor. Çocuklarımız çok küçük, genç yaşta. Aracın buradan kayarak yakın bir yere gittiğini düşünüyoruz. İnşallah tabii bir de söylenti ortaya çıktı başka bir yere sığındıklarına dair. İnşallah öyledir diye düşünüyoruz. İnşallah iyi bir neticeye ulaşırız” diye konuştu.
Çocukların yakınları da bölgede bekleyişini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Cezmi Batuk Kayıp Dere

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