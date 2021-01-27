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Çanakkale'de işe giden 2 kişi baraj sularına kapılıp kayboldu

27.01.2021 19:20 | Son Güncelleme:
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Çanakkale'de işe giden 2 kişi baraj sularına kapılıp kayboldu

Çanakkale'de çalıştıkları Rüzgar Enerjisi Santrali'ne gitmek için yola çıkan Mürsel Meracıoğlu (40) ile Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) içinde bulunduğu otomobil, taşan baraj suyunda kayboldu. Filiz Soydoğan Çiçek'in kız kardeşi Tülay Soydoğan ise, olay yerine gelen Vali İlhami Aktaş'a "Yalvarıyorum, ne olur kız kardeşimi bulun" diyerek, gözyaşı döktü.

Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali'nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek, bu sabah işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı. Otomobil, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak, kayboldu.

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112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Mürsel Meracıoğlu, son bir hamleyle cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. 12 saniye süren görüşmenin ardından telefona ulaşılamadı.
İhbar üzerine bölgeye giden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekibindeki 2 asker, baraj suyu içinde, ışıkları yanan bir araç gördüğünü bildirdi. Bu bilgi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yardım talebinde bulunan Meracıoğlu'nun cep telefonunun, kaybolduğu bölgeden sinyal verdiği saptandı.

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OTOMOBİL BULUNAMADI

Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi dalgıçlarının baraj suyunda yaptığı aramalara, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 zodyak bot da katıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden getirilen manyetometre ile su yüzeyinde tarama yapıldı. Yağan kara rağmen yapılan aramalarda şu ana kadar ikilinin ve otomobilin izine rastlanmadı.

Arama-kurtarma çalışmaları için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kullandığı üç boyutlu sualtı görüntüleme cihazının istendiği bildirildi.

VALİ'DEN YARDIM İSTEDİ

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaları izleyen Vali Aktaş, kayıp Filiz Soydoğan Çiçek'in İzmir'den gelen yakınlarıyla görüştü. Çiçek'in kızı İlayda Çiçek ve kardeşi Tülay Soydoğan ile görüşen Vali Aktaş, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kız kardeş Tülay Soydoğan, Vali İlhami Aktaş'a, "Ne olur lütfen bulun. Yalvarırım bırakmayın. Hava birazdan kararacak. Lütfen, yalvarırım ablamı bulun. Daha çok imkan varsa istiyoruz. Bizim yapabileceğimiz birşey varsa biz yapalım. Sabah 08.30'dan beri haber alınamıyor" diyerek gözyaşı döktü.

Vali Aktaş gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söz konusu aracın yükselen sulara kapılıp, gölete girdiğini anlatarak, "İki vatandaşımızın araçta olduğu bilgisi elimizde mevcut. Tüm idarecilerimiz ile birlikte burada çalışmaları sürdürüyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) kadar tüm ekiplerimiz şu anda buradalar. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. İnşallah en kısa zamanda arama kurtarma faaliyetlerinden sonuç almayı ümit ediyoruz" dedi.

Vali Aktaş'a Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ile AFAD Müdürü İbrahim Tarı da eşlik etti.
Kayıp Mürsel Meracıoğlu'nun evli ve bir çocuk babası, Filiz Soydoğan Çiçek'in de evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde baraj yanındaki yoldan geçerken araçları sulara kapılarak kaybolan Mürsel Meracıoğlu ile Filiz Soydoğan Çiçek'i arama kurtarma çalışmalarına hem havanın kararması hem de yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi. Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına yarın sabahtan itibaren devam edilecek. (DHA)

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