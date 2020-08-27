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Çanakkale'de kamu kurumlarında ikramlar yasaklandı! Valilik duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 09:24 | Son Güncelleme

Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kamu kurum ve kuruluşlarında her türlü yiyecek ve içecek ikramı durduruldu.

Çanakkale'de kamu kurumlarında ikramlar yasaklandı! Valilik duyurdu

Çanakkale'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan her türlü yiyecek ve içecek ikramlarının görüşülmesi gündemiyle toplandı.

Toplantı sonrası alınan kararda, “İçişleri Bakanlığı’nın 25.08.2020 tarih ve E.13677 sayılı Genelgesi gereği; kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek içecek (paketli su servisi hariç) ikramının 26.08.2020 tarihinden itibaren durdurulmasına. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 95'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.

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