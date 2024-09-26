Çanakkale'de karakol önünde çatışma! Yaralılar var...

Çanakkale'de karakol önünde silahlı çatışma yaşandı. Çok sayıda polis ve sağlık ekibinin bölgeye intikal ettiği olayda 5 kişinin yaralandığı çatışmanın saat 16.00 civarında çıktığı belirtildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Tekin Uğurlu'nun Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda olay hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"Polis karakolu önünde silahlı çatışma çıktı. 5 yaralı var. Yaralılardan biri sağlık müdürü. Anafartalar polis merkezi önündeki çatışma 16.00 sıralarında çıktı. Kaçanlar vardı. 2 kişiden birisi yakalandı. Ambulans bekleniyor. Çanakkale'de çok da alışık olmadığımız bir durum bu. Yaralılar hakkında tam olarak detay alamıyorum. Bölge ana baba günü oldu. Ambulanslar peşi sıra geliyor. Sağlık ekipleri yerdeki yaralılara müdahale ediyor. Yaralının durumu hakkında bilgi sahibi değiliz şu anda.

"SAKIN BU TARAFA GELMEYİN"

Bütün emniyet müdürleri ve personelleri buraya aktı. Bu arada sakın bu tarafa gelmeyin. Çevre yollar tutuldu. Kaçan iki kişiden birisi yakalandı. Diğeri için üniversite bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

Olayın neden çıktığı hakkında bilgi yok."