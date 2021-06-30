HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale'de kayıp çocuk 6 saat sonra otomobilin içinde uyurken bulundu

Çanakkale'de kayıp çocuk 6 saat sonra otomobilin içinde uyurken bulundu

30.06.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de kaybolan otizmli bir çocuk 6 saat sonra misafirliğe gittikleri evin bahçesindeki otomobilin içinde uyurken bulundu.

Çanakkale'de kayıp çocuk 6 saat sonra otomobilin içinde uyurken bulundu

Alınan bilgiye göre, annesi Nazan Adıgüzel ile Eserler Mahallesi Elmaskent C Blok'ta bulunan yakınlarına ziyarete gelen 4 yaşındaki Miran Adıgüzel, bahçede oyun oynadığı sırada kayboldu.

Miran'ın kaybolduğunun anlaşılması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Çanakkale Belediyesi, AKUT ve AFAD'ın da desteğiyle yaklaşık 3 kilometrelik alanda arama kurtarma çalışması başlattı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da olay yerindeki çalışmalara katıldı.

Bu sırada beyaz eşya servisi sahibi Şaban Erbaş, el feneri yardımıyla sitenin otoparkında bulunan araçların içlerini kontrol ederken otomobilin sürücü koltuğunda bir çocuk gördü.

SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA UYUYAKALMIŞ

Erbaş'ın "Bu arabada bir çocuk var, bu çocuk kimin diye" seslenmesi üzerine aracın yanına gelen polis, sürücü koltuğunda uyuyakalan çocuğun kayıp Miran Adıgüzel olduğunu belirledi.

Çocuk bulunduğu haberini alan mahalle sakinleri sevinçlerini alkışlarıyla ortaya koydu.

Buradan alınan küçük çocuk sağlık kontrolü için ailesiyle birlikte, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürüldü.

"OĞLUNUN OTİZMLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Şaban Erbaş, olayın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin de aynı sitenin B blokunda oturduğunu söyledi.

Olayın saat 16.30'da meydana geldiğini anlatan Erbaş, "O saatten bu yana paşamızı arıyoruz. Bu süreçte kaydık düştük, çalıların içine girdik. Sonra bir ağabey geldi kapının önünde konuşurken. Kendisinin oğlunun otizmli olduğunu söyledi. Arabaların açık kapılarını çok sevdiğini anlattı. Benimde arabaları kontrol etmek geldi aklıma. Arabaları tek tek kontrol ettim. En sonunda bu otomobildeydi işte, şans." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanada sıcak hava yüzünden kavruluyor! Onlarca kişi öldü, asfalt ve kablolar eridiKanada sıcak hava yüzünden kavruluyor! Onlarca kişi öldü, asfalt ve kablolar eridi
Işık yanıyorsa dikkat! Sizin bilgisayarınıza da girmiş olabilirIşık yanıyorsa dikkat! Sizin bilgisayarınıza da girmiş olabilir
Kritik teklif Meclis'te kabul edildiKritik teklif Meclis'te kabul edildi
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ve Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması

Türkiye ve Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması

3. doz aşı için karar verildi

3. doz aşı için karar verildi

30 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

30 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Fenerbahçe kararını verdi! Gökhan Gönül...

Fenerbahçe kararını verdi! Gökhan Gönül...

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.