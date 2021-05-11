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Çanakkale'de kayıp engelli kadının cesedine ulaşıldı

11.05.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan engelli kadının cesedine ulaşıldı. Engelli kadının Arasanlı köyü muhtarı Ersin Ergin, tarlasında hayatını kaybettiği belirlendi.

Çanakkale'de kayıp engelli kadının cesedine ulaşıldı

Kayacık köyünde 28 Nisan tarihinde kaybolan zihinsel engelli evli 4 çocuk annesi Cemile Arslan'ın (61) cansız benine ulaşıldı.

MUHTAR TARLASINDA HAREKETSİZ HALDE BULDU

İlçeye bağlı Sarpdere köyü kırsalı Yörükkonağı mevkiinde bulunan tarlasındaki hayvanlarının yanına giden Arasanlı köyü muhtarı Ersin Ergin, tarlasında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Sağlık Ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı kontrollerde hayatını kaybeden kadının Cemile Arslan olduğu tespit edildi.

Arslan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (AA)

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