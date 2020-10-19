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Çanakkale'de korkunç olay! 16 köpeği öldürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 11:06 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 16 köpeği zehirleyerek ölümüne neden olan 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de korkunç olay! 16 köpeği öldürdüler

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağı İdriskoru Köyü'nde geçtiğimiz Cumartesi günü dehşete düşüren bir olay yaşandı. Köyde bulunan 16 köpeği zehirleyerek ölümüne neden olan 2 kişi, Biga Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı.

Konuya ilişkin Biga Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “17 Ekim 2020 Cumartesi günü İdriskoru Köyümüzde 16 köpeği zehirleyerek ölümüne sebep olan ve hepimizin vicdanını sızlatan olayla ilgili iki şüpheli şahıs, Biga İlçe Jandarma Komutanlığımızın çalışması neticesinde gözaltına alınmıştır. Şahıslar alınan ilk ifadelerinde suçlarını itiraf etmişlerdir. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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