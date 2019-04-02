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Çanakkale'de korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 00:16 | Son Güncelleme

Çanakkale'de, evinin önünden husumetlisi olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen Halil Göçmen (38), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Çanakkale'de korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!

Olay, saat 20.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Tuğsavul Caddesi üzerinde meydana geldi. Göçmen Apartmanı'nda oturan Halil Göçmen, işten eve geldiği sırada, iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen kimliği belirsiz kişi silahlı saldırıya uğradı.

Göğsüne ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Halil Göçmen, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Gömen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale silahlı saldırı Halil Göçmen

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