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  4. Çanakkale’de kahreden olay! İki yaşındaki Seren'in ezilme anı kamerada

Çanakkale’de kahreden olay! İki yaşındaki Seren'in ezilme anı kamerada

06.08.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 2 yaşındaki çocuğun ezilme anı kameraya yansıdı.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen olayda, İstiklal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde postane şubesine giden anne Cemile İbidi, çocuğu Seren İbidi'yi (2) bebek arabası içerisinde kaldırımda bıraktı. Küçük çocuk bir süre sonra arabasından inerek yola çıktı. O esnada cadde üzerinde seyretmekte olan araç, Seren İbidi'yi fark etmeyerek çarptı. Aracın altında kalan küçük çocuk, kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü M.A.'nın Biga İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Kazanın gerçekleşme anı ise cadde üzerinde bulunan MOBESE kamerasınca kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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