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Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul, Balıkesir, Ayvalık, İzmir'de de hissedildi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
22.07.2024 17:48
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Kandilli, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın verilerine göre, Ezine'de saat 17.39'da 4.7 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem İstanbul, Balıkesir, Ayvalık ve İzmir'de de hissedildi. Deprem sonrası AFAD'tan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ve Çanakkale Valisi Ömer Toraman'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul, Balıkesir, Ayvalık, İzmir'de de hissedildi

Kandilli'nin verilerine göre; Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.9 büyüklüğünde büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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İzmir, Balıkesir ve İstanbul çevresinde de deprem hissedildi.

AFAD'ın verilerine göre; Deprem Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde 10.23 kilometre derinlikte meydana geldi.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Deprem sonrası AFAD'tan açıklama geldi. İşte o açıklama;

"Çanakkale ilimizin Ezine ilçesinde saat 17.39'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

ALİ YERLİKAYA: AN İTİBARİ İLE OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

"Çanakkale Ezine’de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. "

ÇANAKKALE VALİSİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Deprem sonrası Çanakkale Valisi Ömer Toraman'dan da açıklama geldi.

Toraman, geçmiş olsun dileklerini ileterek "Ezine merkezli 4.7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir.Çok geçmiş olsun…" ifadelerini kullandı.

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deprem Çanakkale İstanbul
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