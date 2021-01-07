Çanakkale'de korkutan görüntü

Profesyonel olarak dalış yapan, tüpsüz dalışta 40 metre derinliğe kadar inebilen ve Çanakkale sularında zıpkınla yakaladığı balıklarla tanınan Müjdat Turan(47), yılbaşından bir gün önce zıpkınla levrek avlamak için daldığı Çanakkale Boğazı’nda yüzlerce ay denizanası görüntüledi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Turan, büyük merak uyandırdı.

Balık avladığı anlara yer verdiği sosyal medyada sıkı bir hayran kitlesine sahip olan ve 100 bine yakın takipçisi bulunan deniz tutkunu Turan’ın kamerasına bu kez yüzlerce ay denizanası takıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turan, “Yılbaşından 1 gün önce, Çanakkale Boğazı Havuzla mevkiinde dalış yaptım. Kıyıdan yaklaşık 10 metre açıldığımda yoğun bir ay denizanası kitlesiyle karşılaştım, çok fazla vardı ve ben 30 yıldır denizlerdeyim, bu kadar yoğun denizanası beni şaşırttı. Ve bunu kameramla çekerek, sosyal medya hesabımdan paylaştım” dedi.

"AY DENİZANALARI DÜŞÜK OKSİJENDE VE KİRLİ SULARDA BESLENEN CANLILAR"

Ay denizanalarının düşük oksijen ve kirli sularda beslendiğine dikkat çeken Turan, “Sonra yaptığımız araştırmalarda uzmanlar, ay denizanalarının küresel ısınma nedeniyle bu mevsimde olmasının ürkütücü olduğunu söylediler. Çünkü, ay denizanaları düşük oksijende yaşayan, kirli sularda daha çok beslenen ve düşük oksijene olan toleranslarından dolayı; beslenme, büyüme ve gelişmesi daha hızlı olan canlılardır. Ve bundan dolayı da çok hızlı bir şekilde çoğalıyorlar. Bu nedenle denizlerimizde, özellikle Çanakkale Boğazı’mızda çok fazla ay denizanasıyla karşılaştık” diye konuştu.