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  4. Çanakkale'de korkutan yangın! Rüzgar alevleri ilçeye doğru taşıyor, bir köy boşaltıldı

Çanakkale'de korkutan yangın! Rüzgar alevleri ilçeye doğru taşıyor, bir köy boşaltıldı

04.11.2023 16:58 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın drüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor. Alevler Gelibolu'ya ilerlerken Pazarlı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Gelibolu ilçesinde öğle saatlerinde orman yangını çıkan yangın şiddetli fırtınanın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Şiddetli fırtınanın müdahaleyi güçleştirdiği yangını kontrol altına almak için ekipler, havadan ve karadan hummalı bir şekilde müdahale ediyor.

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KÖY, TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük çekilirken, alevlerin ilerlediği Gelibolu'ya 18 kilometre mesafedeki Pazarlı köyü tedbir amacıyla boşaltıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çanakkale Gelibolu

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