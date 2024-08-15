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Çanakkale'de korkutan yangın! Şehitlik ve Conkbayırı ziyarete kapatıldı: Bakan Yumaklı'dan uyarı geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.08.2024 11:58
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatılırken, ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önümüzdeki günlere dikkat çekerek, "Çanakkale'den Akdeniz'e kadar olan havzada nem oranı yüzde 4'lere düşecek. Bu şu demek, gerçekten en ufak bir şey çok ciddi bir yangına sebep olabilir." dedi.

Çanakkale'de korkutan yangın! Şehitlik ve Conkbayırı ziyarete kapatıldı: Bakan Yumaklı'dan uyarı geldi

Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Tedbir amacıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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BAKAN YUMAKLI'DAN UYARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise son günlere dikkat çekerek, "Bütün vatandaşlarımız iklim değişikliğinin orman yangınları başta olmak üzere ciddi risk altında olduğumuzu biliyorlar. Özellikle hassas olmalarını istirham ediyorum. Yalnız yarından sonra, cuma, cumartesi ve pazar günü Çanakkale'den Akdeniz'e kadar olan havzada nem oranı yüzde 4'lere düşecek. Bu şu demek, gerçekten en ufak bir şey çok ciddi bir yangına sebep olabilir. Özellikle başta bu alanda olmak üzere yangına hassas bu bölgelerdeki vatandaşlarımızdan bu 3 gün için hassasiyet rica ediyorum. Biz de bakanlık olarak teyakkuzdayız. Bütün planlamalarımızı buna göre yaptık. Kazasız, afetsiz bir dönem diliyorum." ifadelerini kullandı.

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yangın Çanakkale İbrahim Yumaklı
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