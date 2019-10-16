HABER

Çanakkale'de lastik bot içinde 35’i çocuk, 74 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 08:51 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 74 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale'de lastik bot içinde 35’i çocuk, 74 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti. Operasyonda lastik bot içinde 35'i çocuk, 19'u kadın ve 20’si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 74 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

(DHA)


PARTNERTurizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...Turizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...
Dışişleri'nden sert tepki: İzahı olamazDışişleri'nden sert tepki: İzahı olamaz
Kaza yapan TIR'lardan biri alev alev yandı (1)Kaza yapan TIR'lardan biri alev alev yandı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ayvacık kaçak göçmen

En Çok Okunan Haberler

Kilis'te gece yarısı büyük trajedi! Hepsi aynı yerde can verdi!

Kilis'te gece yarısı büyük trajedi! Hepsi aynı yerde can verdi!

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Polis memuru hem kendini hem de bekçiyi vurdu!

Polis memuru hem kendini hem de bekçiyi vurdu!

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya 'PKK' tepkisi: İzahı olamaz

Dışişleri'nden sert tepki: İzahı olamaz

Eski siyasetçi ve gazeteci Orhan Birgit hayatını kaybetti

Orhan Birgit hayatını kaybetti

Yazar Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı

Ünlü yazar hastaneye kaldırıldı

Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi gözaltına alındı

Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi gözaltına alındı

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Ankara'da suç örgütüne operasyon

Ankara'da suç örgütüne operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.