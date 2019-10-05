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Çanakkale'de 'Nusret-2019 Davet Tatbikatı' başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 15:24 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ev sahipliğinde, NATO ve Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale ve Saros Körfezi’nde düzenlenen 'Nusret- 2019 Davet Tatbikatı' başladı.

Nusret- 2019 Davet Tatbikatı öncesi Çanakkale Askeri Müze Komutanlığı İskelesi'nde bağlı bulunan 'TCG Nusret' gemisinde basın brifingi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay, NATO ve dost ülkelerin askerleri katıldı.

Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay, tatbikatın her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde planlanarak icra edilen fiili bir mayın harbi tatbikatı olduğunu söyledi. Tatbikatın 20 Ekim’de sona ereceğini belirten Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay, “Nusret-2019 tatbikatı, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasında karşılıklı işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla her yıl icra edilen mayın harbine yönelik bir davet tatbikatıdır” dedi.

TCG Nusret Gemisi'ndeki basın brifingin ardından sualtı faaliyetlerine yönelik çalışma yapan savunma sanayi firmaları tarafından Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara Kalesi'nde sergi ve sunum gerçekleştirildi.

Tatbikata, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) kapsamında, İtalya’dan 1 komuta kontrol gemisi, İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan’dan 1’er mayın avlama gemisi, Romanya’dan 1 hidrografi gemisi ve 1 Hafif Otonom Sualtı Aracı Timi, ABD, Belçika, Romanya ve Yunanistan’dan patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme (EOD) timleri, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Katar, Kuveyt, Pakistan ve Romanya’dan toplam 63 gözlemci, 5 karargah subayı katıldı.

4- 20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek tatbikatta, mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamak, farklı ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek amaçlanıyor.

(DHA)

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