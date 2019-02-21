HABER

Çanakkale'de okullar tatil mi? Depremin ardından Ayvacık Belediye Başkanı duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 08:29 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından büyük panik yaşayan vatandaşlar 'Çanakkale'de okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyordu. Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin yaptığı son dakika açıklamasında ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu.

Çanakkale Ayvacık'taki deprem büyük panik yarattı. Saat 21.23’te meydana gelen depremin şiddeti 5.0 olarak açıklandı. Marmara ve Ege'de de hissedilen deprem büyük korku yaratırken bölgede büyüklükleri 3,6 ile 1,0 arasında değişen 46 adet artçı deprem meydana geldiği ve deprem aktivitesinin takip edildiği açıklandı.

Şiddetli deprem Ayvacık'ta yaşayanları sokaklara dökerken; Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köylerinde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN: OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise sabah saatlerinde katıldığı NTV canlı yayınında bölgedeki son durumu aktardı.

Şahin yaptığı açıklamada 10 köyde hasar oluştuğunu ve can kaybının olmadığını belirtti.

Şahin ayrıca Ayvacık ilçesi ve köylerinde deprem nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu.


PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
İzmir'de PKK/KCK operasyonunda gözaltılar var İzmir'de PKK/KCK operasyonunda gözaltılar var
Önce polise, ardından vatandaşa çarptı!Önce polise, ardından vatandaşa çarptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayvacık deprem Çanakkale Okul Tatil Çanakkale'de okullar tatil mi ayvacıkta okullar tatil Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Çanakkale Valiliği açıkladı: 46 deprem daha oldu!

Çanakkale Valiliği açıkladı: 46 deprem daha oldu!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarına yanıt: Polisi ezdirmem

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarına yanıt: Polisi ezdirmem

Ayvacık'ta depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'de PKK/KCK operasyonunda gözaltılar var

İzmir'de PKK/KCK operasyonunda gözaltılar var

Adana'da bir garip olay! Önce polise, ardından vatandaşa çarptı

Önce polise, ardından vatandaşa çarptı!

İzmir Dikili'de 46 kaçak yakalandı!

Böyle yakalandılar! Kadın ve çocuklar da var...

İzmir'de korkunç kaza! Gören inanamadı

İzmir'de korkunç kaza! Gören inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.