Çanakkale'de peş peşe depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.55'te Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları 4.3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 28 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

BİR DEPREM DAHA

4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Ayvacık ilçesi açıklarında bir deprem daha yaşandı. Saat 06.38'deki depremin büyüklüğünü AFAD 3.5 olarak duyurdu.

(AA/DHA)