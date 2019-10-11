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Çanakkale'de peş peşe depremler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 03:10 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 saat arayla 4.3 ve 3.5'lik büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Çanakkale'de peş peşe depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.55'te Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları 4.3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

DEPREM-REVİZE-HABER-İCİ

Deniz yüzeyinin yaklaşık 28 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

BİR DEPREM DAHA

4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Ayvacık ilçesi açıklarında bir deprem daha yaşandı. Saat 06.38'deki depremin büyüklüğünü AFAD 3.5 olarak duyurdu.

(AA/DHA)

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Çanakkale deprem AFAD

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