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  4. Çanakkale'de piyasa değeri 4 milyon lira olan 2 fosil ele geçirildi

Çanakkale'de piyasa değeri 4 milyon lira olan 2 fosil ele geçirildi

22.11.2020 12:46 | Son Güncelleme:
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Çanakkale'de piyasa değeri 4 milyon lira olan 2 fosil ele geçirildi

Çanakkale'de polis ekipleri, milyonlarca yıl öncesine ait ve piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 2 deniz canlısı fosili ele geçirdi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu K.T.'nin kullandığı aracı Lapseki-Çanakkale yolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, milyonlarca yıl öncesine ait ve piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 2 adet taşlaşmış deniz canlısı fosili bulundu.

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Ruhsatsız silahın da ele geçirilidiği aracın sürücüsü K.T. ile yanındaki M.A. gözaltına alındı. Haklarında 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.

DHA

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