Çanakkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Olay, sabah saat 06.50 sıralarında Çanakkale-Lapseki yolu üzerinde meydana geldi. İçerisinde 23 yolcusu bulunan Bursa-Çanakkale seferi yapan G.B. idaresindeki yolcu otobüsü nedeni henüz belli olmayan bir şekilde motor kısmından alev alması sonucu alev alev yandı.



Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

KISA SÜREDE KÜLE DÖNDÜ

Yangın sonrası yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, otobüsün yanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. (İHA)





