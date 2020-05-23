Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç cezadan kurtulamadı

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında, 23-26 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması Çanakkale'de de başladı. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Çanakkale'nin en işlek cadde ve meydanları boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasının ardından polis ekipleri de dışarıda bulunan vatandaş ve sürücülere yönelik denetleme yaptı. Denetimler sırasında polis ekipleri, saat 01.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde 60. Yıl Parkı önünde bir gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

(DHA)

