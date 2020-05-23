HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç cezadan kurtulamadı

Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç cezadan kurtulamadı

İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2020 09:15 | Son Güncelleme

Çanakkale'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla kentin cadde ve sokakları boş kalırken, kısıtlamayı ihlal eden bir gence idari para cezası uyguladı.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında, 23-26 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması Çanakkale'de de başladı. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Çanakkale'nin en işlek cadde ve meydanları boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasının ardından polis ekipleri de dışarıda bulunan vatandaş ve sürücülere yönelik denetleme yaptı. Denetimler sırasında polis ekipleri, saat 01.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde 60. Yıl Parkı önünde bir gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sıra dışı sosyal mesafe önlemi! Sıra dışı sosyal mesafe önlemi!
Şaşkına çeviren olay! O anları görür görmez telefona sarıldıŞaşkına çeviren olay! O anları görür görmez telefona sarıldı
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!

En Çok Okunan Haberler

81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Ali el Hemdan'ı öldüren polise müebbet hapis istemi

Ali el Hemdan'ı öldüren polise müebbet hapis istemi

Annelerini memleketlerine götürüyorlardı! İki kaza üst üste: Ölü ve yaralılar var

Annelerini memleketlerine götürüyorlardı! İki kaza üst üste: Ölü ve yaralılar var

F.bahçeli yıldız eşiyle çıplak fotoğrafını paylaştı!

F.bahçeli yıldız eşiyle çıplak fotoğrafını paylaştı!

İstanbul Valiliği duyurdu! Kamuda mesai saatlerinde düzenleme

İstanbul Valiliği duyurdu! Kamuda mesai saatlerinde düzenleme

Vali güzel haberi duyurdu: 5 gündür koronavirüs vakası yok

Vali güzel haberi duyurdu: 5 gündür koronavirüs vakası yok

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Sultangazi'de renkli görüntüler

Sultangazi'de renkli görüntüler

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Diğer Haberler
Sokağa çıkma kısıtlamasından sonra trafikte drift yapan magandalar yakalandı

Tehlikeli anlar! Görüntüler tepki çekmişti

Tekirdağ'da şaşkına çeviren görüntü! Motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılar

Şaşkına çeviren olay! O anları görür görmez telefona sarıldı

Hırsızlık yapmak isterken üçüncü kattan böyle düştü

Hırsızlık için girdi, canından oldu

120 davulcu sosyal mesafeye kuralına uyarak davul çaldı

Sosyal mesafeye uyarak davul çaldılar

Taksim’de İranlı turistin yaşadığı gasp dehşeti kamerada

Yer: Taksim! İranlı turiste dehşeti yaşattılar

Polisten yaşlı çifte jest: Paranız yerine duanız yeter

Polisin hareketi gönülleri fethetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.