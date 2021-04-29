HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale’de ‘tam kapanma’ öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı

Çanakkale’de ‘tam kapanma’ öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı

29.04.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de ‘tam kapanma’ öncesi vatandaşların yazlık bölgelere akın etmesi beklenirken, otogar ve feribot iskelelerinde beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Türkiye koronavirüs risk haritasında geçtiğimiz hafta birinci ve bu hafta ikinci olan Çanakkale’de vaka artışı devam ediyor. 26 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde toplanan kabineden tam kapanma kararı çıkmıştı. Erdoğan’ın, “29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi saat 5.00’a kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz” sözlerine sayılı saatler kala Çanakkale kent genelinde beklenen yoğunluk yaşanmadı.

BEKLENEN YOĞUNLUK YAŞANMADI

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Müdürü İsmail Cenk Dinç, “Genel olarak son birkaç güne göre tabii ki biraz yoğun ama öyle büyük şehirlerdeki gibi yoğunluk yaşanmıyor Çanakkale’mizde. Bizler her zamanki gibi otogarımızın girişinde yolcuların kontrolünü sağlıyoruz. Vatandaşlarımız zaten HES kodları ile bilet alabiliyor. Temizlik ve ilaçlama çalışmalarımız periyodik olarak devam ediyor. Bütün kurallara uymaya ve panolara astığımız afişlerle vatandaşlarımızı uyarmaya devam ediyoruz. Geçen seneki tecrübelerimize göre, firmalar burada öncelikle, yolcu yoğunluğu olmayacağı için ve izne tabii olduğundan çalışmıyorlar. Araçlarını genelde park edip, yazıhanelerini kapatıyorlar. Bu sene de aynı şekilde olacağını firma ve bölge müdürlerinden öğrendik. Tabii ki otogarımızı kapatmıyoruz. Otogarımız çalışanlar için açık. Azaltılmış personelle faaliyetlerimiz devam edecek. Giriş ve çıkış ücretleri almayacağız. İzin alan vatandaşların temin edilen otobüslerle seyahat etmelerinde bir aksaklık yaşanmayacak” dedi.

5b24795f-1dd1-46f6-be6f-82939c469aba

ÇANAKKALE BÖLGESİ SESSİZ KALDI

Öte yandan, tam kapanma öncesi vatandaşların yazlık bölgelere akın edeceği bilgisi de Çanakkale bölgesinde asılsız çıktı. Bozcaada ve Gökçeada hatlarının yanı sıra Çanakkale Boğazı’ndaki feribot seferlerinde kısmı çoğalmalar gözükse de uzun araç kuyrukları oluşmadı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şans eseri buldu! Köylülerin keşfi heyecan yarattı Şans eseri buldu! Köylülerin keşfi heyecan yarattı
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldiDiyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale tam kapanma

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık açıkladı! 30 Nisan'da tam kapanmada muaflar

Bakanlık açıkladı! 30 Nisan'da tam kapanmada muaflar

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Bakan Yanık'tan kreşlerle ilgili flaş açıklama

Bakan Yanık'tan kreşlerle ilgili flaş açıklama

Tam kapanma öncesi trafik yoğunluğu! Polis yolu kesti

Tam kapanma öncesi trafik yoğunluğu! Polis yolu kesti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.