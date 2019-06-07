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Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 13:21 | Son Güncelleme

Çanakkale'de, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip, yola çıkan tatilcilerin erken dönüşü, bayram sonrası da sürüyor.

Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyenler, bugün de feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu.

Çanakkale feribot iskelelerinde, tatilcilerin dönüşe erken geçmesi nedeniyle Ramazan Bayramı'nın 2'nci ve 3'üncü günü olan araç yoğunluğu bugün de görüldü.
Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlere geçmek için Çanakkale merkez feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu.
Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.
Öte yandan Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş firmasınca Çanakkale- Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu hattında 5, Gökçeada- Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla sefer yapılıyor. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ramazan Bayramı Tatil

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