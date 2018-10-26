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Çanakkale'de tecavüzden hüküm yiyen kişi penisini kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 20:26 | Son Güncelleme

Çanakkale Açık Cezaevi'nde 'tecavüz' suçundan yatan mahkum M.K., "Ne geldiyse başıma senden geldi" dedikten sonra, meyve bıçağıyla penisini kesip, iki parçaya ayırdıktan sonra üstünde tepindi.

Çanakkale'de tecavüzden hüküm yiyen kişi penisini kesti

Çanakkale Açık Cezaevi'ndeki olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. 'Tecavüz' suçundan hükümlü M.K., meyve bıçağını eline alıp, "Ne geldiyse başıma senden geldi" dedikten sonra penisini kesti. Ardından da iki parçaya ayırıp, yere atarak üzerinde tepindi. M.K., cezaevi yetkililerinin çağırdığı ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

DOKTORLAR PENİSİN YERİNE DİKİLEMEYECEĞİNİ BELİRTTİ

Doktorların yaptığı kontrolde penisin yerine dikilemeyeceği belirtilerek, ameliyata alınan M.K.'ye idrar çıkışını sağlaması için sonda takıldı.

M.K.'nin halen hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Onun ne suçu var mal beynini keseydinya.
Iki haberden bir 'ya tecavüz ya taciz ya sapiklik bu admin de var bir sıkıntı
onun ne suçu var ki? herşey senin nefsin yüzünden geldi...
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