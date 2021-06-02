HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Çanakkale'de tekneyle birlikte yolculuk yapan yunuslar tebessüm ettirdi

Çanakkale'de tekneyle birlikte yolculuk yapan yunuslar tebessüm ettirdi

02.06.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında görülen literatürde ‘Grampus’ olarak bilinen boz yunus balıkları, milli sporcu Selim Konya tarafından görüntülendi.

Zıpkın ile balık avı milli sporcusu Selim Konya, Gökçeada ilçe açıklarında yaptığı kılıç balığı avcılığı sırasında gördüğü boz yunus balıklarını kamerasıyla kayıt altına aldı. Tekneyle yarışan boz yunus balıklarının oyunları ve cana yakın tavırları güzel görüntüler oluşturdu.

"BİZİMLE BİRLİKTE YOLCULUK YAPTILAR"

Tüm dünya üzerinde ılık ve tropik sularda ve genellikle kıyıdan uzak derin denizlerde bulunan boz yunus balıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan milli sporcu Selim Konya, “Kılıç balığı avındayken denk geldiğimiz bu canlıların adı ‘Grampus’ yani boz yunus. Zaman zaman av sırasında bu yunus türlerine denk geliyoruz. Onlar bizi gördüğünde, biz de onları gördüğümüzde seviniyoruz. Denizdeki hareketlerini gördünüz, ne kadar hareketli ve oyun seviyorlar. Tekneyle beraber bir müddet bizimle birlikte yolculuk yaptılar. Bunları su altı ve su üstünde de görüntüleme şansımız oldu. Geçen yıl yine aynı Grampuslara denk geldiğimde onlarla dalma şansı bulmuştum. O da çok keyifliydi. İnşallah önümüzdeki günlerde bir daha denk gelirsek, bu sefer onlarla birlikte yüzmeyi düşünüyorum. Çok meraklı ve cüsse olarak da büyükler ama oyun yapmayı seviyorlar. Çok cana yakınlar. Bu yunuslardan korkmanın bir anlamı yok. Çok zararsız canlılar. Diğer yunus türlerine ve balinalara da denk geliyoruz. Bugün Grampus gördük ve onların oyun seremonisi bizi etkiledi” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ateş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyorAteş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyor
İETT otobüsüne bindi, yolcuların ilgi odağı olduİETT otobüsüne bindi, yolcuların ilgi odağı oldu
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

En Çok Okunan Haberler

Marmara, ölü deniz haline geldi

Marmara, ölü deniz haline geldi

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! Babalarının kopyası

Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! Babalarının kopyası

Hayranları İnci’yi linç etti: Yaptığın ayıp

Hayranları İnci’yi linç etti: Yaptığın ayıp

'İlişki sırası' tartışması vahşetle bitmişti! Yeni gelişme

'İlişki sırası' tartışması vahşetle bitmişti! Yeni gelişme

Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye görüntülendi

Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye görüntülendi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Operasyonda yeni gelişme!

Operasyonda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.