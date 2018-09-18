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Çanakkale'deki termik santralde patlama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 13:30 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir termik santralin buhar kazanında patlama meydana geldi, olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

ODAŞ Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen ve yerli kömürle çalışan 330 Megavat kurulu güce sahip termik santralde bugün öğle saatlerinde kazanda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından da yangın çıktı.

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Olay yerine AFAD, UMKE, 112ÿAcil ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale çan patlama

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu ülkede saray ve çevresi haric hiç kimsenin huzur ve güvenliği yoktur halk köledir emekli borç içinde esnaf bitik asgari ücretli zaten evi bulamıyor
türkiyede sıradan bir gün, uçağın boyası yapıldı mı:))
Çok büyük geçmiş olsun, düşünün ki bu termik santral bunun nükleer santral olduğunu düşünmek bile istemiyorum . Tüm marmarayla beraber ege ve iç anadolu etkilenir ve radyasyon sızıntısından dolayı doğacak cocuklarımız , yediklerimiz içtiklerimizden dolayı kanser başta olmak üzere çeşitli hücre bozuklukları , fiziksel çarpıklıklarla doğucak cocukları düşünmek bi kötü.Hala çernobilin etkileri ve karadenizdeki artan kanser oranlarını görmemek duymamak bilmemek bile ne kadar kör olduğumuzu gösteriyor.
Hadi Erdoğanı suçlayın hadi hadi başlayın
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