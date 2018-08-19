Çanakkale'de yangın! Alevler binanın çatısına sıçradı

Çanakkale merkezde Esenler Mahallesi'nde eski hastane binasının yanındaki geniş otluk alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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