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Çanakkale'de zıpkınla 58 kiloluk akya balığı avlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2020 17:08 | Son Güncelleme

Çanakkale'de tüpsüz olarak, 18 metre derinliğe serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan (40), zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya balığı avladı.

Çanakkale'de zıpkınla 58 kiloluk akya balığı avlandı

Özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Çanakkaleli dalgıç Çetin Ege Doğan, Büyük Kemikli Burnu mevkisinde tüpsüz olarak 18 metreye serbest dalış gerçekleştirdi. Karşısına oldukça büyük bir akya balığı çıktı. Önünden hızla geçen balığı zıpkınla avlayan Doğan, suyun karanlık olması nedeniyle balığı vurma anını kameraya kaydedemedi.

Ancak, Doğan'ın, güçlükle suyun yüzeyine çıkardığı akya balığının su altı kamerasına yansıyan görüntülerde ne denli büyük olduğu net şekilde görüldü.

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58 KİLO, 1 METRE 80 SANTİM BOYUNDA

Dalgıç Çetin Ege Doğan'ın avladığı akya balığının ağırlığı 58 kilo, boyu ise 1 metre 80 santim olarak ölçüldü.

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