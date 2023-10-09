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Çanakkale'deki 'Atatürk' büstü gündem olmuştu! Yeni gelişme

09.10.2023 13:54 | Son Güncelleme:
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Çanakkale'de bir parka yerleştirilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk büstü gündem olmuştu. Atatürk'e benzemediği ileri sürülen büst, tepkilere neden olurken yeni bir gelişme yaşandı. Tepkiler sonrası büst revize edilmek üzere kaldırıldı.

Çanakkale'deki 'Atatürk' büstü gündem olmuştu! Yeni gelişme

Çanakkale Belediyesi'nce 60'ıncı Uluslararası Troya Festivali etkinlikleri kapsamında; Çanakkale Kahramanları Parkı inşa edildi. İçinde Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü başta olmak üzere Çanakkale Savaşları'nda savaşan ve şehit düşen Mehmetçikleri temsilen yapılan asker büstünün yanı sıra Ezineli Yahya Çavuş, Mehmet Akif Ersoy, Hafız Hamdi Dumrul, Selma Rıza Hanım, Tophaneli Hakkı Bey ve Cevat Çobanlı'nın büstünün yer aldığı parkın açılışı, 13 Ağustos'ta yapıldı. Parktaki kaidesi ile 180 santimetrelik döküm fiberglass Atatürk büstü ise sosyal medyada eleştirilere konu oldu. Atatürk'e benzemediği ileri sürülen büst, tepkiler sonrası revize edilmek üzere kaldırıldı.

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"KAMUOYU KÖTÜ ÇEKİLEN BİR FOTOĞRAF ÜZERİNDEN HEYKELİ ELEŞTİRMEYE BAŞLADI"

Büstü beğenmeyen bir kişinin cep telefonuyla fotoğrafını çekip, şikayette bulunduğunu belirten heykeltıraş Ethem Muhtaroğlu, "Yerel bir gazeteci de sosyal medyada kontrol etmeden paylaşımda bulunmuş. Zaten kontrol etse heykel yerinde yok, atölyeye çekmiştik. Çünkü renk seçimi ile ilgili olarak da birkaç deneme yapacaktık. Şimdi de göz bebeği eklemek ve rengini değiştirmek üzere atölyeye çektik. Büstün orijinal fotoğrafını gazetecilere göndermeme rağmen yayınlamadılar. Bütün kamuoyu kötü çekilen bir fotoğraf üzerinden heykeli eleştirmeye başladı" diye konuştu.

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BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA

Çanakkale Belediyesi'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da "Çanakkale Kahramanları Parkı'nda bulunan Atatürk Heykeli; eleştiriler üzerine sanatçı tarafından yeniden gözden geçirilmek üzere alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Kaynak: DHA

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Heykel Çanakkale atatürk

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