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Çanakkale'deki cinayette 3 tutuklama

04.11.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Bayramç ilçesinde Recep A. (70), kurutmaya bıraktığı mısırlarına hayvanlarının girdiğini iddia ettiği Hüseyin Geçer ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep A. Hüseyin Geçer'i (63) av tüfeği ile öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Recep A., C.A. ve R.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'deki cinayette 3 tutuklama

Olay, çarşamba günü saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı Türkmenli köyünde meydana geldi. Çiftçi Recep A., hayvanlarına hasat ettiği mısırları kurutmak için beton zemine serdi. Serdiği mısırlara Hüseyin Geçer'in hayvanları girince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Recep A., yanındaki av tüfeğini Geçer'e doğrulup, ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan Geçer, olay yerinde hayatını kaybederken, Recep A. ise kaçtı. Recep A.’nın olayın ardından köy muhtarını arayarak cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Recep A. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda, Recep A.'nın oğlu C.A. ile yakını olduğu R.D.'nin de cinayetle ilgisi olduğu ortaya çıktı. C.A. ve R.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Recep A., oğlu C.A. ve yakını R.D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli de tutuklandı. (DHA)

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