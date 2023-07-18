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Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

18.07.2023 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’deki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan 16 Temmuz'da başlayanda yangında havadan çekilen görüntüler bilançonun ne kadar ağır olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Sıcak havaların etkisini artırmasıyla orman yangını tehdidi de büyüdü. Birçok ilde yangın çıkarken müdahale için çok sayıda ekip yoğun mesai harcadı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız.Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım,yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.

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HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çanakkale'de önceki gün çıkan orman yangınında alevlerin zarar verdiği alanlar, helikopterden görüntülendi. Kızılkeçili köyü yakınlarında 16 Temmuz'da başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.

Geniş bir alanı etkileyen yangını söndürme çalışmalarında çok sayıda personel ve kara aracının yanı sıra uçak ve helikopterler de yoğun mesai harcadı.

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AA ekibi, alevlerin hasara neden olduğu ormanlık alanlar ile tarım arazilerini Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter yardımıyla havadan görüntüledi.

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Anahtar Kelimeler:
orman yangını

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