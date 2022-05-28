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Çanakkale'deki tavuk çiftliğinde vahşet! Kürekle öldürüp gözlerini oydu, bir de teselliye gitti

28.05.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de 3 çocuk annesi Türkan Demir, akrabası Hakkı Elalmış tarafından vahşice öldürüldü. Tavuk çiftliğinde başına kürekle vurularak öldürülen kadının daha sonra gözleri oyuldu. Katil Elalmış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntüleri sonrası gözaltına alınırken, acılı eşi hastanede teselli etmeye gittiği öğrenildi. Elalmış’ın Biga İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Çanakkale'deki tavuk çiftliğinde vahşet! Kürekle öldürüp gözlerini oydu, bir de teselliye gitti

Olay, dün akşam 23.00 sıralarında Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kanibey köyünde meydana geldi. 3 yıl önce Mardin’den Biga’ya bağlı Kanibey köyüne mevsimsel işçi olarak gelen evli 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı.

VAHŞET! GÖZLERİNİ OYDU

Hakkı Elalmış’ın akrabaları Abdullah Demir, eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin’den köye gelerek buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladılar. Dün akşam saatlerinde Türkan Demir’in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı Elalmış ile arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüdükten sonra Elalmış, çiftlikte bulunan kürekle talihsiz kafasına defalarca vurarak öldürdü. Gözüne dönen katil zanlısı daha sonra kadının gözlerini de yuvasından çıkarttı.

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KATİL, ACILI EŞİ TESELLİ ETMİŞ

Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi Abdullah Demir’e bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş Abdullah Demir’i teselli eden Hakkı Elalmış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Elalmış’ın Biga İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çanakkale
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