Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı kutlandı

Vali Orhan Tavlı, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Destanı'nın yazıldığı, Çanakkale ruhunun doğduğu topraklarda, şanlı ecdadın manevi huzurunda ortak duyguları paylaşmanın onur ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

Çanakkale Zaferi'nin, tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olduğunu vurgulayan Tavlı, "Çanakkale, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır. Çanakkale, bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran istiklal ve istikbalimiz konusundaki kararlılığımızın, iman gücünün, çok büyük fedakarlıklarla teyit edildiği yerdir." dedi.

Tavlı, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum." sözünde, Çanakkale Zaferi'nin ifadesinin bulunduğunu dile getirdi.

Büyük zaferin, Türk milletinin istiklali uğruna canını bile seve seve feda edebileceğinin kanıtı olduğunu anlatan Tavlı, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de temellerinin atıldığı bu şanlı zafer, Türk milletinin bağımsızlık yolunda fedakarlığının, inancı uğrunda şehadet kararlılığının kanıtıdır. Aynı zamanda Çanakkale Zaferi, binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin kendi küllerinden yeniden doğuşunun sembolüdür. Çanakkale, silah karşısında imanın zaferidir, vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağının tüm dünyaya ilanıdır."

ÇANAKKALE-ANKARA 22.ZAFER COŞKUSU Daha sonra, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere yola çıkarıldığı "Çanakkale-Ankara 22. Zafer Koşusu"nun başlama töreni yapıldı.

Vali Tavlı, öperek aldığı emanetleri, Erdoğan'a iletilmek üzere öğrenciler Nihan Akaman ve Aşkın Sadi Aşkın'a teslim etti. Öğrenciler, 720 kilometrelik koşunun ilk etabı için yola çıktı. Koşunun başlaması dolayısıyla ilk ve orta dereceli okullardan bir grup öğrenci, şehirde tur attı.

Çanakkale-Ankara güzergahında 6 ili kapsayan koşuda, her şehrin atletlerinin kendi il sınırında taşıyacağı emanetler, 18 Mart'ta törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.