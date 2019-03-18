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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı! Törenler başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 09:31 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü törenleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla, Çanakkale'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Bu sırada "TCG Burgazada" gemisinden 21 pare top atışı yapıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

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Ardından, TBMM tarafından 1994 yılında 253 bin şehit anısına 3972 sayılı kanunla Çanakkale'ye verilen "Çanakkale geçilmez" yazılı altın madalya, Bakan Akar ve beraberindekiler tarafından Türk bayrağına takılarak göndere çekildi.

Törene, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc İnnes-Brown, Avrupa Askeri Sorumlusu Tuğamiral Guy Howtorn ve Hükümet Askeri Ataşesi Albay Richard Campbell, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton, Hükümet Askeri Ataşesi Yarbay Emma Tomas ile askeri ve sivil yetkililer katıldı.

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Etkinliğin ardından, Avustralya ile Yeni Zelanda'dan gelen konuklar ve törene katılan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Akar, daha sonra Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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18 mart Çanakkale Deniz Zaferi 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi

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