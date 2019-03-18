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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu (Tekrar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 10:07 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 104’üncü yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle, coşku içinde kutlanıyor.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Devrim DERİN- Fatih Emrah ERDOĞAN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 104’üncü yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle, coşku içinde kutlanıyor. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ilk törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti, şehitleri selamlamak adına 'TCG Burgazada'dan 21 pare top atışı yapıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.00'da başlayan törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, milletvekilleri, bürokratlar, askerler, muharip gaziler, sevil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
YABANCI TEMSİLCİLER DE ZAFER KUTLAMASINDA
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü törenlerine Avustralya ve Yeni Zelanda'dan da çok sayıda temsilci katıldı. Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brawn, Avustralya Askeri Ataşesi Albay Richard Campbell, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton, Yeni Zelanda Askeri Ataşesi Yarbay Elma Thomas da törende hazır bulundu.
Anıta ilk olanak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenk koydu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı’nda bulunan ‘TCG Burgazada'dan 21 pare top atışı gerçekleştirildi.
ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Orhan Tavlı ve Belediye Başkan Ülgür Gökhan tarafından Türk bayrağına takıldı.
Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. ‘Çanakkale Geçilmez’ yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekildi. Resmi çelenk koyma töreninin sona ermesiyle birlikte kentteki çeşitli siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları da kendi çelenklerini Atatürk Anıtı’na bıraktı.

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