"Çanakkale Destanı" köy müzelerinde de anlatılıyor

ÇANAKKALE (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Çanakkale Savaşlarının yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki köylerde oluşturulan çok sayıda müze ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yarımadada özellikle sıcak çatışmaların yaşandığı Seddülbahir, Alçıtepe, Kocadere, Behramlı, Büyükanafarta, Bigalı gibi köylerde muhtarlık ve şahıslarca oluşturulan, bazıları sergi ve koleksiyon statüsünde olan müzelerde top mermisi, kurşun, para, tulumba, silah parçası, bomba, tarihi belge, mermi kovanı, askerlerin kullandığı kaşık ve çatal gibi birçok malzeme bulunuyor. Türklerin yanı sıra İngiliz, Fransız, Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerine ait gereçlerle oluşturulan müzeler, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Tarihin en kanlı çarpışmalarının yaşandığı Çanakkale Savaşlarına ışık tutan bu özel oluşumlar, bölgeyi ziyaret edenlerin karşısına birçok noktada çıkabiliyor. Muhtarlıklar tarafından oluşturulan bazı müzeler ücretsiz gezilebilirken özel olanları ise 2-3 liradan ziyaretçilerini ağırlıyor. Köy müzelerinin dışında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan 5 müze de her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Cem Yılmaz'ı kızdıran soru (Özel) Tasarladığı bıçaklar polis ve askerlerden yoğun ilgi görüyor 10 yılda 2,3 milyon ton katı atık bertaraf edildi

- "Burası açık hava müzesi gibi" Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi yarımadanın açık hava müzesi gibi olduğunu belirterek toprak altından hala savaş malzemelerinin çıktığını anlattı. Daha önceki dönemlerde de savaşa ait birçok kalıntı toplandığını ve bunların müzelerde sergilendiğini belirten Kaşdemir, "Alan Başkanlığı dışında da köylerde muhtarlıklar ve şahıslar tarafından oluşturulmuş müzeler var. Burası adeta açık hava müzesi gibi. Çanakkale Savaşlarının yaşandığı topraklarda, gelen ziyaretçilerimiz Çanakkale ruhunu yaşıyor. Zaten her adım başında savaş mekanı, tabya, siper, top mermisi ziyaretçilerin karşısına çıkıyor." dedi. Kaşdemir, tarihi yarımadayı ziyaret edenlerin duygusal anlar yaşadığını vurgulayarak şöyle devam etti: "Ziyaretçiler Gelibolu Yarımadası'na gelince tarihi mekanda olduğunu hem duyarak hem de görerek hissetmeye başlıyor. Yedi düvele karşı vatanımızı savunmak için meydan okuduğumuz bu topraklarda atalarımız hangi hissiyatta, heyecandaysa biz o heyecanı gelen ziyaretçiye aktarmak istiyoruz. Bununla alakalı da birçok müze, kale, tabya ziyarete açık halde."