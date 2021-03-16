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Çanakkale Dijital Savaş Künyesi nasıl yapılır? 18 Mart Çanakkale künyesi nasıl doldurulur?

16.03.2021 21:21 | Son Güncelleme:
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Çanakkale Dijital Savaş Künyesi nasıl yapılır? 18 Mart Çanakkale künyesi nasıl doldurulur?

Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Türk Milletti'nin en önemli zaferlerinin başında gelen 18 Mart Çanakkale Zaferi anma programı belli oldu. Bu yıl koronavirüs tedbirleri neden ile sınırlı kişi sayısında gerçekleşecek olan Çanakkale anmalarında Dijital Savaş Künyesi uygulaması yapılacak. Peki, Çanakkale Dijital Savaş Künyesi nasıl yapılır? İşte, yanıtı!

Bu yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yılı kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde azim ve mücadele ile kazanılan Çanakkale Zaferi çeşitli etkinlikler ile anılacak. Bu yıl Kovid-19 salgını nedeni ile Çanakkale anmlaları sınırlı kişi sayısı ile gerçekleştirilecek. 18 Mart Çanakkale anmaları kapsamında Dijital Savaş Künyesi yaptırılabilecek. Peki, Çanakkale Dijital Savaş Künyesi nasıl yapılır. İşte, detaylar...

ÇANAKKALE DİJİTAL SAVAŞ KÜNYESİ NASIL YAPILIR?

Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan Dijital Savaş Künyesi, dönemin savaş bilgileri ve kişisel bilgiler bir araya getirilerek oluşturuluyor. Ad, soyad, kan grubu ve şehir bilgilerinin yer aldığı ve paylaşılmak üzere hazırlanan Dijital Savaş Künyesi ile 18 Mart Çanakkale ruhu yeniden yaşatılacak.

www.18martetkinlikleri.com tarafından hazırlanan Çanakkale Dijital Savaş Künyesi için başvuru yapılması gerekmektedir.

18 MART ÇANAKKALE SAVAŞ KÜNYESİ OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYIN

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN ÖNEMİ

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Savaşı’nda verdiği mücadele ile tüm dünyanın güç dengesi değişmiş ve Türk ordusunun gücü ortaya konulmuştur. Her cephede kanının son damlasına kadar mücadele eden

Türk askeri, Çanakkale Zaferi ile ilk bağımsızlık adımlarını da atmıştır.
Türk milleti, Milli Mücadele yıllarında verdiği bağımsızlık mücadelesi ile tüm dünyaya kendini ispatlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Çanakkale Zaferi’nde usta savaş taktileri ile kazanılan bir mücadele söz konusudur.

Çanakkale Savaşı’nın ardından gücünü ortaya koyan Türk milleti, zaferinin ardından her yıl “Çanakkale Geçilemez” ilkesini anmış, bu savaş için birçok beste yapılmış ve şiirler yazılmıştır.

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Çanakkale

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