Çanakkale Dijital Savaş Künyesi nasıl yapılır? 18 Mart Çanakkale künyesi nasıl doldurulur?

Bu yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yılı kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde azim ve mücadele ile kazanılan Çanakkale Zaferi çeşitli etkinlikler ile anılacak. Bu yıl Kovid-19 salgını nedeni ile Çanakkale anmlaları sınırlı kişi sayısı ile gerçekleştirilecek. 18 Mart Çanakkale anmaları kapsamında Dijital Savaş Künyesi yaptırılabilecek. Peki, Çanakkale Dijital Savaş Künyesi nasıl yapılır. İşte, detaylar...

ÇANAKKALE DİJİTAL SAVAŞ KÜNYESİ NASIL YAPILIR?

Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan Dijital Savaş Künyesi, dönemin savaş bilgileri ve kişisel bilgiler bir araya getirilerek oluşturuluyor. Ad, soyad, kan grubu ve şehir bilgilerinin yer aldığı ve paylaşılmak üzere hazırlanan Dijital Savaş Künyesi ile 18 Mart Çanakkale ruhu yeniden yaşatılacak.

www.18martetkinlikleri.com tarafından hazırlanan Çanakkale Dijital Savaş Künyesi için başvuru yapılması gerekmektedir.

18 MART ÇANAKKALE SAVAŞ KÜNYESİ OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYIN

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN ÖNEMİ

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Savaşı’nda verdiği mücadele ile tüm dünyanın güç dengesi değişmiş ve Türk ordusunun gücü ortaya konulmuştur. Her cephede kanının son damlasına kadar mücadele eden