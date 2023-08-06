ÇANAKKALE ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA! Çanakkale'de elektrikler mi gitti, neden? Elektrikler ne zaman gelecek? Uludağ Elektrik'ten açıklama bekleniyor

Çanakkale elektrik kesintisi ile ilgili aramalar tüm şehirde elektriklerin gitmesi sonrasında hızlandı. Tüm şehre Uludağ Elektrik firması aracılığıyla hizmet veriliyor. Bölgelerindeki kesintinin nedenini ve elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar Çanakkale elektrik arıza telefon numarası ekranını sorguluyor. Konuya dair henüz net bir açıklama bulunmuyor. İşte Çanakkale elektrik kesintisi ile ilgili detaylar...

ÇANAKKALE'DE ELEKTRİKLER Mİ GİTTİ, NEDEN?

Çanakkale'de il genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Konu ile ilgili taraflaran henüz bir açıklama gelmezken sorunun nedeni de merak ediliyor. Bölge vatandaşları Uludağ Elektrik'ten bir açıklama bekliyor.

Çanakkale elektrik kesintisiyle ilgili bir açıklama geldiğinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Çanakkale elektrik kesintisi ile ilgili aramalar hız kazanmış durumda. Şehrin genelinde yaşanan kesintilerin nedeni henüz bilinmiyor.

Elektriklerin ne zaman geleceği ile ilgili net bil bilgi bulunmuyor. Detaylı bilgi için haberimizi takip edebilirsiniz.

