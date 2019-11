Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının temeli atıldı

Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının temel atma töreni, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne devredilen 20 bin 639 metre karelik arazi üzerine yapılacak 7 kattan oluşan yeni İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. İçinde emniyet birimlerinin yanı sıra eğitim salonları, brifing odaları ve sosyal alanları da barındıracak olan tesisin 2023'de tamamlanıp hizmete açılması planlanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü yeni binasının temel atma törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü (ÇOMÜ) Prof. Dr. Sedat Murat, daire müdürleri ve emniyet mensupları katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'ÇANAKKALE'DE FARKLI OLMAYI BİLİYORUZ'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin son dönemde sürekli olarak ulusal ve uluslararası projelerle adından söz ettirdiğini belirtti. Bunun en önemli göstergesinin İl Emniyet Müdürlüğü binası projesi olduğunu ifade eden Turan, "Bu sene sadece bir ilde emniyet binasına yapım için izin verildi. O da Çanakkale. Çanakkale'de farklı olmayı, milletimizin bize verdiği emaneti baş tacı etmeyi görev biliyoruz. O yüzden bugün ekstra bir gururla söylüyorum ki zaten bir ihtiyaç olan emniyet binamızın Türkiye'de bu yıl atılan tek emniyet binası inşaat temeli olması da ayrıca bir gurur bizim için. Şu anki mevcut binamız şehrin tam göbeğinde emniyet sorunu olan bir noktadaydı. Binamız eski, deprem sorunu olan vesaire bir yerdi. Bunun bu yıl atılması çok kıymetliydi. Burayı bitirip hep beraber açtığımızda bizim için gece gündüz çalışan, yeri geldiğinde canını ortaya koyan emniyet mensuplarımıza bu güzel çalışma ortamında beraber çay içmeye geldiğimizde, keyifle geldiğimizde hep beraber gurur duyacağımız bir temel atma töreni oluyor" dedi.

POLİS TEŞKİLATI İÇİN KANUN TEKLİFİ

Mecliste her hafta yoğun gündemle kanun tekliflerinin yasalaştığını dile getiren Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu haftada komisyona verdiğimiz bir kanun teklifi var. Haftaya inşallah bunun görüşmelerine başlayacağız. 90 maddeden fazla olan bu teklifin özelliği polis teşkilatımızın kanunu. Bunun içinde özellikle Sahil Güvenlik başta olmak üzere bir takım teknik düzenlemeler olmakla birlikte esas olarak tüm lisans mezunu polislerimizin eşit maaş almasından tutunda eşit haklara kadar görev yapmasını sağlayan düzenlemeler, komiser yardımcılığı için yaş ve lisans şartının kaldırılıp beraber yol yürüme imkanı sağlayan maddeler, başka illere görevlendirilen polislerimize zaman zaman sadece çevik kuvvete verilip de diğerlerine verilmeyen hakların yemek parasından yol parasına yatma parasına kadar bir çok konuda eksiklerimiz vardı. Bunların çözülmesi için yapılan düzenlemeler, yeni proje koyan polislerimize, kahramanlık gösteren başarılı polislerimize yine ekstra maaşın, başarı belgelerini ve rozetlerini verilirken düzenleyen ekstra bir takım önemli maddeler var. Ufak tefek belki değişiklikler olma ihtimali olmakla beraber bu hafta inşallah 90 küsur maddelik yasayı meclisten geçirip, polislerimizin talebi doğrultusunda hayata geçirmeyi ümit ediyoruz."

'HEM TEŞKİLATIMIZ HEM DE İNSANIMIZ İÇİN'

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise, "Polis teşkilatımız tam 174 yıldır milletimizin huzuru, güvenliği, esenliği için insanımızın gece başını yastığına huzurla koyabilmesi için ve devletimizin bekası için gece- gündüz demeden günün her anında canla başla mücadele etmektedir. Yeri geldiğinde gözünü hiç kırpmadan canını da feda etmektedir. Teşkilatımızın imkan ve kabiliyetini, fiziki imkanlarını ve personel yönüyle daha ileri noktalara gelmesi, kendini daha da geliştirmesi için devletimiz her türlü desteğini sunmaktadır. İşte onlardan bir tanesini de Çanakkale'mizde, hem buradaki meslektaşlarımızın çok daha rahat bir ortamda hizmet yapabilmeleri ve insanımıza daha iyi hizmet sunabilmeleri için yapıyoruz. 15 dönümlük bir arazi üzerine yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alan olacak şekilde, şehir vizyonunu esasa alarak Çanakkale'nin ilerleyen yıllarına da hitap edecek şekilde hazırlanmış çok güzel proje, burada hayata geçecek. Binamızın kazasız, belasız bir şekilde huzurla güvenle tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince Çanakkale Müftü Yardımcısı Mehmet Ali bal tarafından yaptırılan duanın ardından butona basılmasıyla, yeni İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

