HABER

Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 12:55 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE'de, 4 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyen tatilciler, Çanakkale feribot iskelesinde araç yoğunluğu oluşturdu.

Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, 4 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyen tatilciler, Çanakkale feribot iskelesinde araç yoğunluğu oluşturdu.
Çanakkale feribot iskelesinde, Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı. Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlere geçmek için Çanakkale merkez feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç yoğunluğu oluşturdu. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalışıyor.
Öte yandan, Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş firmasınca Çanakkale- Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu hattında 5, Gökçeada- Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla doldur boşalt usulü sefer yapılıyor.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğuÇanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğuÇanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğuÇanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu

PARTNERÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandıÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandı
Biberonla besleyerek büyüttüğü sansarı, saldırganlaşınca teslim ettiBiberonla besleyerek büyüttüğü sansarı, saldırganlaşınca teslim etti
Emniyet Müdürü Çalışkan'dan, şehit ve gazi ailelerine bayram ziyaretiEmniyet Müdürü Çalışkan'dan, şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Çevreye atılan kurban atıklarına vatandaşlardan tepki

Utandıran görüntü! Etrafa saçtılar

Tatilciler dönüş yoluna geçti

Dönüş yoluna geçtiler! Uzun araç kuyrukları oluştu

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Kadınların üzerine devrildi

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Faciadan dönüldü

İzmir'de 82 göçmen yakalandı

Sahil güvenlik harekete geçti! Yakalandılar

Son dakika! İstanbul Fatih'te otelde yangın!

İstanbul'da otelde korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.