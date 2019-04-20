"Çanakkale Gazisi, Anadolu’nun ilk lisesi" 134. yılını kutladı

Anadolu’da açılan ilk lise unvanına sahip, ’Hababam Sınıfı’na konu olan ve Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’ne giden 120 öğrencisinden 106’sını, 20 öğretmeninden ise 6’sını şehit veren Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, kuruluşunun 134’üncü yılını düzenlenen törenle kutladı. Kutlama törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.

Anadolu’da kurulan ilk lise ve Türkiye’de ilk devlet lisesi olma özelliğine sahip, 1885’te devlet-vatandaş işbirliğiyle dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Paşa tarafından yaptırılan ve günümüze kadar eğitim öğretimine devam eden Abdurrahman Paşa Lisesinin 134. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Binlerce ünlü kişiyi mezun eden Abdurrahmanpaşa Lisesinin kuruluşunun yıldönümü için Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Bugüne kadar on binlerce mezun veren Abdurrahmanpaşa Lisesi, aynı zamanda Hababam Sınıfı’nın yazıldığı okul olarak da biliniyor. Etkinliklere, Hababam Sınıfı’nın yazarı Rıfat Ilgaz’ın 3 yıl eğitim gördüğü ve ünlü edebiyat eserin büyük bir bölümünün yazıldığı okulun önceki mezunları ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.

Soğuk havaya rağmen tören alanına gelen öğretmenler, öğrenciler ve okulun mezunları Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı önünde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu. Lisenin kendisine ait marşı ise hep bir ağızdan coşkuyla okundu. Ayrıca törende halk oyunları ekibi gösterisini yaptı. Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtına okulun çelengini ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koydu.

Yıllarca Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi olarak hizmet verdikten sonra günümüzde Kastamonu Üniversitesi Rektörlük binası olarak kullanılan binayı gezen mezunlar, eski günleri yad etti.

Törende Milli Eğitim Bakını Ziya Selçuk ile öğrenciler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Havanın soğuk olması sebebiyle öğrencilerin üşüdüğünü gören Bakan Selçuk, öğrencilerin yanına giderek okullarına göndermek istedi. Bakan Selçuk, öğrencilere ‘Daha fazla üşümeyin, burada hasta olmayın, ben okul müdürüne söyledim ama beni dinlemiyorlar. Bakan mı büyük okul müdürü mü büyük?’ şeklinde soru yöneltti. Bunun üzerine bir öğrenci de ‘okulda müdür büyüktür’ şeklinde cevap verdi. Bu cevabın üzerine Bakan Selçuk, öğrenciyi tebrik etti.

